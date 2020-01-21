استمرار تأثير المنخفض القطبي الثلجي على المملكة طوال اليوم وانحساره مع ساعات الليل الاولى

تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية باردة من أصل قطبي، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء شديدة البرودة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار على فترات في أغلب المناطق.

ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأمطار غزيرة احيانا في ساعات الصباح ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويتوقع تساقط زخات من الثلج بين الحين والآخر اعتبارا من ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يصل ارتفاعها إلى الف متر عن سطح البحر.

وتشهد المناطق الجبلية الاقل ارتفاعا أمطارا مخلوطة بالثلج، ومع ساعات الليل الأولى يتوقع أن تضعف الهطولات تدريجيا في المناطق الشمالية والوسطى مع بقاء فرصة تساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجنوبية العالية، ويتشكل الانجماد في ساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية والبادية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تضعف تدريجيا أثناء الليل.

وحذرت دائرة الأرصاد من مخاطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولات، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ولاسيما في شمال ووسط المملكة، اضافة الى تدني مدى الرؤية الأفقية خصوصا فوق المرتفعات الجبلية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وتشكل الانجماد في ساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية والبادية.

ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا الأربعاء، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا مع بقاء الفرصة أثناء النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة تشكل الانجماد في المرتفعات الجبلية والبادية.

أما بعد غد الخميس تكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا مع فرصة لهطول أمطار خفيفة في ساعات المساء في شمال المملكة، وتدريجيا مع ساعات الليل تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، وتتهيأ الفرصة تدريجيا لهطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحراره العظمى والصغرى في عمان اليوم مابين 5 – صفر مئوي، وفي المرتفعات الشمالية من 3 – صفر مئوي، وفي مرتفعات الشراة من 2 – إلى درجتين مئويتين تحت الصفر، وفي مناطق الباديه والسهول من 8 – صفر مئوي، وفي مناطق الأغوار من 14 -7، والبحر الميت 14 – 9، وفي خليج العقبة من 17 إلى 9 درجات مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة