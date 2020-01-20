مغامرة خيالية.. تقرير فرنسي يكشف ان مغادرة كارلوس غصن لليابان كانت بالغة الخطورة وكلفته 20 مليون دولار/ فيديو
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جرينتش+2 02:32
ترامب ينوي تشديد إصدار تأشيرات الدخول للحوامل الراغبات بولادة اطفالهن في امريكا لنيل جنسيتها

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