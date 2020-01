بوش الابن وبوتين يرقصان في فيديو نادر نشره الكرملين مؤخرا

نشر الكرملين للمرة الأولى، مقطع فيديو قديم للرئيس الأمريكي الأسبق “جورج بوش” الابن، يرقص مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، وذلك في إطار الاحتفال بإتمام “بوتين” عقدين في السلطة، سواء كرئيس وزراء أو رئيس للبلاد.

ويظهر المقطع الذي يعود تاريخه إلى عام 2008، ونشرته قناة “روسيا اليوم” على حسابها في تويتر اليوم الإثنين، الرئيسين في حلقة راقصة على أحد المسارح في مدينة سوتشي الروسية.

ويشارك الرئيسان إحدى فرق الرقص الشعبي الروسية، حيث رقص الرئيس الروسي على المسرح بينما اكتفى “بوش” الابن بالرقص بجانب المسرح برفقة راقصة.

ووصف الكرملين الاجتماع، الذي جرى خلاله تصوير هذا المقطع، بأنه “زيارة وداع”، لأنها كانت الأخيرة لـ”بوش” الابن في منصب الرئيس.

ويقوم الكرملين، حاليا، بنشر عدد من المقاطع المصورة والصور ضمن مشروع يعرف باسم “بوتين 20 سنة”، ويضم مجموعة من الصور والفيديوهات التي جرى تصويرها منذ استلام “بوتين” للحكم في عام 2000.

ويظهر الرئيس الروسي في المقطع وهو يقبل يد راقصة في الفرقة، وقد علقت الراقصة، وتدعى “ماريا”، على التغريدة المنشورة، بصورة لمشهد القبلة مقتطعا من الفيديو، قائلة “لحظتي المفضلة”.

To mark #Putin’s 20 years in power as president & PM of #Russia, the Kremlin released archive footage this week of Bush & him dancing back in 2008 pic.twitter.com/qN4H6W6RRl

— RT (@RT_com) January 19, 2020