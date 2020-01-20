السلطة الفلسطينية تبدي رغبتها بتعزيز العلاقات مع سورية.

بيروت – النشرة

حملت زيارة عضو اللجنتين “التنفيذية” لـ”​منظمة التحرير الفلسطينية​” و”المركزية” لحركة “فتح” ​عزام الأحمد​ وعضو “اللجنة التنفيذية” للمنظمة والامين العام لـ”جبهة التحرير الفلسطينية” الدكتور واصل ابو يوسف، رسالة فلسطينية واضحة بالرغبة بتعزيز العلاقات مع ​سوريا​ بعد سنوات من الفتور والخلاف، على اعتبارها حاضنة قوميّة للقضية الفلسطينية وقواها الوطنية والاسلامية، إضافة الى استمرار اللقاءات والاتصالات لإنهاء الخلاف الداخلي في إطار “منظمة التحرير الفلسطينية”، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الشتات.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة