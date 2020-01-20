استمرار تفويض مديري التربية بتاخير أو تعطيل دوام المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم استمرار العمل بالتعاميم السابقة الصادرة عن الوزارة المتعلقة بتفويض صلاحية تأخير الدوام الصباحي أو تعطيل المدارس لمديري التربية والتعليم وفقاً للحالة الجوية السائدة كل حسب منطقته.
ودعت الوزارة مديري التربية والتعليم في الميدان الى التواصل والتنسيق مع الحكام الإداريين في مناطقهم ومتابعة الحالة الجوية لاتخاذ القرار الأنسب حيال ذلك حرصاً على سلامة الطلبة والمعلمين.
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