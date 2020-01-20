إدارة البحث الجنائي تحبط محاولة احتيال على شخصين من جنسية اسيوية بمبلغ 17 مليون دولار



أحبط العاملون في إدارة البحث الجنائي محاولة احتيال على شخصين من جنسيات اسيوية بمبلغ 17 مليون دولار باسلوب الدولار الاقل من سعر السوق.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان معلومات وردت للعاملين في ادارة البحث الجنائي حول قيام اشخاص داخل المملكة باقناع شخصين من جنسيات اسيوية بوجود دولارات اقل من سعر السوق لديهم وانهم يرغبون ببيعها بنصف الثمن، وتم تحديد موعد لقدومهما للمملكة من اجل شراء تلك الدولارات.

واضاف انه جرى ومن خلال متابعة تلك المعلومات تحديد موعد قدوم الشخصين للمملكة والتقائهما بالمحتالين، ووضعت الكمائن اللازمة وجرى ايقاف المركبة التي كانا يستقلانها برفقة احد المحتالين، وتبين من خلال التحقيقات ان احدهما حضر للمملكة قبل شهر تقريبا وقام بمعاينة الدولارات المعروضه للبيع وعاد برفقة احد اصدقائه لشراء تلك الدولارات وما زال التحقيق جاريا في القضية.

وحذر الناطق الاعلامي المواطنين والمقيمين انه لا يوجد ما يسمى بالدولار الاقل من سعر السوق او الدولار الاسود، واعتبر ان كل من يدعي امتلاك مثل تلك الدولارات محتالا، داعيا الى عدم التعامل معه والابلاغ عنه لاقرب قسم للبحث الجنائي او مركز امني او من خلال الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911.