جدتي ورغيف الخبز

كلما جنّ الليل وحل الظلام، كانت جدتي المثقفة تروي لنا شيئاً من القصص والحكايات حتى ننام ، للعلم جدتي من اكثر المعجبين بالانظمة العربية ومن محبي النظام الاسري والعائلي ، لكنها من اشد معارضي ممارسات النظام الدولي والعالمي ؟!!!

وقبل ان ننام ذات ليلة قالت الجدة: قصتي الليلة عن رغيف الخبز العربي.. لقد قيض لي زيارة العديد من دول العالم وتناولت الطعام في ارقى مطاعمها، وكانت ملاحظاتي ان رغيف الخبز في هذا العالم يأخذ اشكالاً متنوعة وخاصة في الدول المتحضرة والمتمدنة، فعلى سبيل المثال فالرغيف الفرنسي شكله اشبه بالخط المستقيم، اما الرغيف الانجليزي ( البريطاني ) فهو على شكل مستطيل، اما في عالمنا العربي فالرغيف له شكل وبعد سياسي، فهو يأخذ شكل الدائرة.. هل تعلمون لماذا ؟!!!

ولأننا كنا نصف نيام – او على وشك النوم – لم نجب على سؤال جدتنا ؟ فقالت بعد ان شعرت بصمتنا المطبق جميعا … انه مدور- او على شكل دائرة – حتى يدحرجه المسؤول منذ الصباح من اعلى قمة الى اسفل نقطة ويطلب من الناس ان يبحثوا عنه ؟!!!

لهذا فالمواطن ينهض منذ ساعات الفجر وحتى ساعات متأخرة من الليل وهو يركض للحصول على رغيف خبز له ولابنائه واسرته، وبعض الناس لايستطيع اللحاق به من سرعة جري وحركة الرغيف ؟!!!

انها عملية مبرمجة ومخطط لها لشكل هذا الرغيف .انها عملية معدة على اسس علمية لاشغال المواطن في شأن قوته اليومي، وجعل دماغه في حالة شلل كامل عن اي تفكير اخر يهم الشأن العام ومصير الاوطان.

وختمت جدتي قصتها بكلمات لم نفهما كلها حتى الان: انا لم امدح ولم اردح … كلاب يتمتعون باللحم ومواطن لايجد العظم.. هذا ظلم .!!!

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