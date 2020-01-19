امطار الخير تعم البلاد اليوم وغدا، اما بعد غد فستنخفض درجة الحرارة وتهطل زخات من الثلج

قال مدير التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، إن المملكة على موعد مع كتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي اعتبارا من صباح بعد غد الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتسود أجواء شديدة البرودة في معظم المناطق، وتكون الأجواء ما بين غائمة جزئيا إلى غائمة.

وتوقع آل خطاب في مقابلة مع وكالة (بترا) اليوم الأحد، هطول الأمطار على فترات منذ ساعات الصباح الباكر في أغلب مناطق المملكة، وتكون مصحوبة بالرعد وتساقط البرد.

وحول التحليلات للنماذج العددية أوضح آل خطاب بأنها تشير إلى تساقط زخات من الثلج بين الحين والآخر منذ ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية التي ترتفع 1000 ألف متر عن سطح البحر، لافتا الى ان الثلوج ستكون متراكمة فوق المرتفعات الجنوبية على وجه الخصوص، فيما تسجل درجات الحرارة العظمى نهارا في العاصمة عمان 5 درجات مئوية لتنخفض ليلا إلى حوالي الصفر المئوي، محذرا من تشكل الانجماد في ساعات الليل.

وأضاف، إن تأثير الحالة الجوية سيتراجع مع ساعات ليل الثلاثاء لتضعف فرصة الهطول وتكون الرياح شمالية غربية نشطة نهارا، محذرا من مخاطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب، وتراكم الثلوج فوق المرتفعات الجنوبية، والانزلاق على الطرقات.

وكانت دائرة الأرصاد الجوية قد توقعت ان تكون الأجواء اليوم الأحد باردة بوجه عام، وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا خاصة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، فيما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من مخاطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول المطر، وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، وتدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

وتستمر الأجواء يوم غد الاثنين باردة بوجه عام، وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 11 إلى 5 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 12 إلى 4، وفي المناطق الجنوبية من 8 إلى درجتين، وفي خليج العقبة من 23 إلى 15 درجة مئوية.