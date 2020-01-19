تجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الامن في بغداد وإغلاق الدوائر الحكومية وإحراق الإطارات وقطع الشوارع في النجف
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جرينتش+2 11:22
الفجر العظيم ومسار الثورة الحتمية

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