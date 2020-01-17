شاب عشريني يقدم على شنق نفسه في دير علا

ديرعلا – أقدم شاب عشريني على شنق نفسه داخل منزله، بمنطقة الملاحة في لواء ديرعلا ،مساء اليوم الجمعة ، بحسب مصدر أمني.

وأضاف المصدر، ان الأجهزة الأمنية عثرت على الشاب معلقا بواسطة حبل في سقف الغرفة، وحضر إلى المكان مدعي عام ديرعلا والطبيب الشرعي حيث جرى تحويل الجثة للطب الشرعي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادث.. ولا حول ولا قوة الا بالله.

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