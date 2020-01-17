تكريم شابين أردنيين في ختام فعاليات “الدوحة عاصمة الشباب الإسلامي”



عمان 17 كانون الثاني (بترا)– فاز الشاب الاردني عبدالرحمن اكرم الشويكي بالمركز الاول في مسابقة الفن الواقعي، ضمن محور الفنون البصرية بجائزة الدوحة للإبداع الشبابي في ختام فعاليات الدوحة عاصمة الشباب الاسلامي مساء امس الخميس في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال بيان صحفي صادر عن وزارة الشباب اليوم الجمعة أنه بحضور وزير الشباب الدكتور فارس البريزات والسفير الاردني في قطر زيد مفلح اللوزي، تم في حفل ختام الفعاليات كذلك تكريم الشاب الاردني قصي عماد ابو شهاب وفريقه الذي ضم عبدالرحمن فرج سليم (ليبيا)، سارة أمير الباكر ويوسف منصور القحومي وصالح محمد العبدالله (قطر)، عمر أويابا (الجزائر)، وداليوا جوزيف بينمندي (الكاميرون) عن المسابقة الجماعية لفعالية واحة الابتكار.

واشار البيان الى ان حفل ختام الفعاليات الذي حضره عدد من وزراء الشباب والرياضة في الوطن العربي والعالم الاسلامي، تم فيه تسليم مفتاح العاصمة الى “دكا” عاصمة بنغلادش لتحل عاصمة للشباب الاسلامي للعام 2020.

يشار الى ان جائزة الدوحة للابداع الشبابي تشتمل على ثلاثة محاور هي : الفنون البصرية ، والتصوير الضوئي، والافلام القصيرة كما تم تكريم شباب العالم الاسلامي الذين شاركوا بفعالية واثبتوا قدراتهم الابداعية خلال فعاليات العاصمة التي احتضنتها الدوحة على مدار عام 2019.

يذكر أن دولة قطر تسلمت من دولة فلسطين مفتاح استضافة الدوحة عاصمة للشباب الإسلامي للعام 2019، خلال اختتام فعالية القدس عاصمة للشباب الإسلامي 2018، والذي شهدته العاصمة التركية أنقرة.

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