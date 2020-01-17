ترامب كذّاب.. أمريكا تتراجع وتعلن عن إصابة 11 من جنودها بارتجاج في المخ نتيجة هجوم إيران الصاروخي في العراق/ فيديو
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جرينتش+2 08:28
تكريم شابين أردنيين في ختام فعاليات “الدوحة عاصمة الشباب الإسلامي”

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