ترامب كذّاب.. أمريكا تتراجع وتعلن عن إصابة 11 من جنودها بارتجاج في المخ نتيجة هجوم إيران الصاروخي في العراق/ فيديو
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جرينتش+2 08:28
آلاف الأردنيين يشاركون اليوم في مسيرة حاشدة وسط عمان رفضا لاتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني

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