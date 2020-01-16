القبائل الليبية تعلن أنها ستحارب قوات الاحتلال التركي ورئيس البرلمان الليبي يدعو للاستعانة بالعرب حال دخول هذه القوات
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جرينتش+2 06:19
وزير الداخلية : لن يتم توقيف اي شخص اداريا على خلفية تعاطي المخدرات

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