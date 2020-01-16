وصمة عار تاريخية.. زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ يؤكد أن محاكمة ترامب ستنطلق فعليا الثلاثاء المقبل/ فيديو
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جرينتش+2 12:22
تركيا تشحن 2000 مرتزق سوري إلى ليبيا لمساعدة حكومة السراج المدعومة من جماعات الاخوان

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