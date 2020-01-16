الجيش السوري يُخمد اعتداءات الإرهابيين على المديين في حلب ويدحرهم من 3 قرى بريف إدلب

دمشق- سانا

أكد مصدر عسكري سوري أن المجموعات الإرهابية المسلحة المتمركزة في الأطراف الغربية لمحافظة حلب كثفت في الآونة الأخيرة من جرائمها واعتداءاتها على الأحياء الآمنة والمكتظة بالسكان في مدينة حلب عبر قصفها بالصواريخ والقذائف المتفجرة ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.

وقال المصدر العسكري لـ سانا إن “التنظيمات الإرهابية اعتدت أيضا على الممرات الإنسانية التي تم فتحها لإخراج المدنيين من المناطق التي ينتشر فيها الإرهابيون في محاولة لمنع المواطنين من الخروج ومواصلة استخدامهم دروعا بشرية”.

وأضاف المصدر “إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية إذ تؤكد أنها لن تألو جهداً في إنقاذ وإخراج المدنيين المتواجدين في مناطق تمركز الإرهابيين فإنها تشدد على أن ما تقوم به من عمليات عسكرية ومن استهداف للإرهابيين في أماكن تمركزهم يأتي في نطاق الرد على مصادر النيران بعد الاستهدافات المتكررة للمدنيين”.

وتتخذ مجموعات إرهابية من الأطراف الغربية لمدينة حلب قاعدة لتنفيذ اعتداءاتها بالقذائف المتنوعة ورصاص القنص على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين المدنيين إضافة لوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات الخاصة والعامة.

كما ردت وحدات الجيش السوري، الليلة الماضية، على اعتداءات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به بعد أن أحبطت هجماتهم باتجاه نقاط تمركز الجيش في ريف إدلب الجنوبي الشرقي ودحرتهم من قرى تل خطرة وأبو جريف وخربة داوود.

وذكر مراسل سانا أنه، وفق المعلومات الميدانية، فقد شن إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والحزب التركستاني الإرهابي هجمات باتجاه نقاط الجيش تم التعامل معها بالأسلحة المناسبة وإحباط الهجمات واستهداف أرتال العربات ما أسفر عن ايقاع خسائر كبيرة في العتاد ومقتل عدد من الإرهابيين.

وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش نفذت عملية ليلية ردا على الهجمات أسفرت عن دحر الإرهابيين من ثلاث قرى هي تل خطرة وأبو جريف وخربة داوود.

وشنت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بعض مناطق ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي على مدى اليومين الماضيين هجمات بأعداد كبيرة على عدد من البلدات التي حررها الجيش مؤخرا منها تلمنس ومعرشورين بالتوازي مع اعتدائها بالقذائف الصاروخية على قريتي العزيزية والرصيف بريف حماة الشمالي.