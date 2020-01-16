احدث القواعد الذهبية لتخفيض الوزن دون معاناة

يحاول معظم الناس اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، للحفاظ على الوزن وخسارة الدهون المتراكمة في الجسم.

ويمكن أن يكون من السهل الالتزام بتناول بروتين غذائي صحي لمدة أسبوع، ولكن كيف يمكن الحفاظ على استمرارية العادات الجديدة، مع ضمان نجاح الخطة الغذائية.

إليكم 5 قواعد ذهبية تساعد على دعم خسارة الوزن:

1- لا تقضي ساعات في صالة الألعاب الرياضية

إن فكرة قضاء ساعات في صالة الرياضة، للوصول إلى الشكل المناسب والمرغوب، ليست صحيحة.

حيث انه عندما يتعلق الأمر بالتمرين، فإن الجودة تفوق الكمية. يمكن ممارسة تمرين رياضي عالي الكثافة حقا خلال نصف ساعة، ما سيكون أفضل بكثير من الركض لمدة 3 ساعات.

2- اسمح لنفسك بتناول ما ترغب به

عندما يتعلق الأمر بالأكل الصحي، فإن معظم الناس يجدون صعوبة كبرى في تجنب المأكولات المفضلة لديهم.

ويقول الخبراء ان حظر تناول الأطعمة اللذيذة تماما سيجعلك تريدها أكثر، فاستمتع بتناول قدر صغير من الشوكولا من حين لآخر. ومن المهم أن تكافئ نفسك لإنجاح عملية جعل نظامك الغذائي الجديد عادة مدى الحياة.

3- تتبع التقدم المحرز

للحفاظ على التحفيز، يعد تتبع التقدم أمرا رئيسيا، حيث انه من المهم تعقب رحلة إنقاص الوزن، لأن ذلك يبقيك متحمسا ويسمح لك برؤية مدى تقدمك، لا سيما في الأيام التي تشعر فيها بالاستسلام. ويمكن أن يشمل ذلك معرفة الوزن أسبوعيا، أو أخذ القياسات أو التقاط الصور، أو مجرد ملاحظة متى تغير قياس أبعاد الجسم، ما يشكل مثابة حافز كبير يساعد على البقاء على المسار الصحيح في الأيام الصعبة”.

4- الأكل بكثرة

قيل لنا إن تناول الوجبات الخفيفة أمر سيء، يمكن أن يفسد الشهية. ولكن في الواقع، يمكن أن يكون تناول الوجبات الخفيفة طريقة رائعة حقا للحفاظ على المسار الصحيح، والتركيز على الأهداف المتعلقة بفقدان الوزن.

5- الحفاظ على الرطوبة

من المهم أن تبقي نفسك رطبا إذا كنت ترغب في زيادة معدل فقدان الوزن.

حيث أن كمية المياه التي نشربها، وكمية النوم التي نحصل عليها يوميا، يمكن أن تؤثر حقا على فقدان الوزن والحفاظ على الصحة بشكل عام.