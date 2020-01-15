لا عزاء لأغبياء الامة ولا لحمقاها

عند التعرض لمسألة التغيير داخل أي مَوطِنٍ ، كائنا ما كانت طبيعة البلد أو طبيعة التغيير ، لا بد لتقليل الأخطاء المحتملة ، من الإستدلال بكثافة المعلومات الصحيحة ، لا بوسوسات الشياطين وظنون الأبالسة .

فإن كانت ألمخرجات ألمرجوة من ألتغيير ، تلتقي مع ألإمكانيات المتاحة في مساحة كبيرة ، يكون الشروع صائبا أو في إتجاه الصواب . شرط عدم ألتمترس ، وراء ألمسبقات من أفكار ألكيد وألحقد والإنتقام ، ألتي يختزنها أللاوعي الساذج ، وهي تجتاحُ سلوك الذات ألمُتمنية أو الساعيةِ إلى التغيير .

سأضرب مثلا بما حدث في سوريا ، للتذكير بما يحدث الان في لبنان وفي ليبيا وفي العراق وفي السودان . بادئا بحدوته تشي مفاصلها بِجُلّ ما حَدَث . يقال أن تركيا وقطريا وسعوديا ومعارضا سوريا ، قد إتفقوا على تدمير سورية الوطن ، وسرقتها كدولة . وفي غفلة من أمة العرب ، كسروا أقفال الأمن الوطني والقومي لسوريا الدولة . إجتاحوا الوطن ، وعاثوا فيه فسادا وإفسادا ، بالتدمير والتقتيل الممنهج .

بالصبر الجميل الشجاع والمقاوم ، إسترد جل الشعب السوري ، الكثير من عافيته وأمله ، ومع فرض الجيش العربي السوري ومنظومات حلفاءه ، لسيادته على معظم الوطن السوري ، لم يجد بين يديه ، إلا فلولَ معارضةٍ محلية تقيم مع الدمار . هرب شيطانها الأكبر السعودي ، وتورط ابليسها التركي ، ومن تبعهم من قطاريز الشراكة والرعاية الصامتة . وعندما سُئل الإرهابي المحلي ، عما فعل ويفعل بين الركام ، قال :

لقد عملنا سوية على مخطط لتدمير سورية .. دمرنا الوطن وسرقناه . وزرعنا الوجع عميقا في ثنايا الدولة . وتقاسمنا الغنائم . أخذ الشيطان السعودي الأمن . والإبليس التركي أخذ الأمان ، وأنا طِلِعْلي ألدمار .

أقول للمتحذلقين العدميين من مدرسة الكيفما كان : نعم ، كانت وما تزال ، حاجة السوريين للتغييرصادقة النوايا ، سِلْمِية الأدوات ، نبيلة المرجعيات . لكن المسألة الجوهرية هنا ودائما ، ليست الحاجة فقط . بل دور المعرفة والعقل والإستدلال فيها . فهو ألذي يحدد المواقيت والأدوات والحلفاء والأعداء . المسالة الجوهرية ليست في الرغبة الذاتية في التغيير ، بل في جزئيات ما نود تغييره ، وكيف ومتى وبِمَن ومع مَنْ ولِمَن . عبر سنوات عجاف طِوال ، أُثْقِلَتْ سورية بمعارضاتٍ ، من كل حدب وصوب ، ومن كل لون وجنس ، هَذَى جُلُّها وهَلْوَس ، بركامٍ لَمْ يومئ ، إلا إلى عبثِ أوهامٍ سقيمةٍ وأحقاد مذهبية واثنية دفينة . ناهيكم عن جشع لصوص المصالح العابرة والدائمة .

لأفهم ما حدث ، قرأت منذ زمن طويل ، ألكثير في موروث التغيير وسِيَرِه . وتفحصت ألكثير مما قيل ، عن أسباب إنتكاساته وخساراته ، وما كَتَبَ عنه أئمته ووعاظه . وتابعت تخريفات وفتاوى الفضائيات ، وهلوسات وهرطقات أصنامها ، من ملتحين وحليقي شوارب . فوجدت أكثر من حقيقةٍ مُرَّةٍ ، يتملص منها كهنة التغيير ، وخاصة السفهاء منهم . لعل أبرزها ، هو الغباء السياسي الفطري أوبالعمالة مُكْتَسب ، في فهم معادلات الإختصام داخل الأوطان ، والمكابشة ، والإرتطام أو الصراع .

فإن كُنتَ لا تعرف قدرات خصمك ، وظروفه التاريخية ، وإمتداد تحالفاته ، ونازلته وجوديا بالسلاح ، إعتمادا على رأيٍ عامٍّ هُلامي ، يَحشدُ بالظنِّ ومالِ السُّحت ، الهتافات الرغائبية الشتامة ، وإن كانت محلية أو إقليمية أو دولية ، فأنت بالضرورة وبالتأكيد ، أدنى كثيرا من ألغباء .

ليس من العيب ولا من ألعجب ، أن يختلف الناس ، وأن يختصموا . ليس من العيب أو من الممنوع ، أن تكون مُعارضا أو ساعيا للتغيير . ولكن ما ليس من حقك ، أو من ألمسموح لك به ، هو أن تفرض أجندة مرجعياتك أو حتى تخريفاتك ، وكأن الأوطان أسواقَ عُكاظٍ مُعاصرة ، للكذب والتجديف والتخريف .

من يريد الإستقامة على نهج التغيير ومعارجه ، وإحكام السيطرة على نواصيه ، لا يتطاول على علوم الصراع ، ومهارات إدارته . بأدوات العلم فقط ، يُستشرَفُ ألواقع وإمتداداته وتجلياته . ومن ثم توظيف برامج قطعية الوضوح ، دونما عبث أو خلل أو تشتيت أو غموض ، ناتج عن مغامرات نَوَّاسةٍ مُضطربِة .

بالقطع ، كل الإستحماراتِ المُعاصرة ، لن توصل أحدا ، إلاَّ إلى الندبِ واللَّطم . وساعتها لا يصح فيهم إلا قول مُصيِّفَةِ غورِ الأردن : لا صِيف صيَّفَتْ ، ولا شَرَفها بقي لها .

دائما ، لا عزاء للأغبياء ولا للحمقى .

البريد الإلكتروني: nawalfaouri@yahoo.com