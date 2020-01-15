في عيد ميلاده.. نستذكر ابرز الاغاني التي اهداها كبار المطربين لجمال عبدالناصر/ فيديوات

يأتي يوم 15 يناير من كل عام حاملاً معه ذكرى ميلاد أحد الأساطير الخالدة في وجدان الشعب العربي من المحيط إلى الخليج، ولمَ لا وهو حبيب الملايين، الزعيم جمال عبدالناصر الذي يبقى واحدًا من أكثر الرؤساء الذى تغنى به وله كل نجوم الغناء في الوطن العربي.

تعددت الأغنيات للرؤساء والثورات، ولكن يبقى “جمال” هو الوحيد الذي تغنى باسمه مباشرة كل نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، فكم من أغنية حملت في عنوانها جزءا من اسم الزعيم الخالد مثل أغاني “ناصر يا حرية” و”يا جمال يا حبيب الملايين” و “ناصر كلنا بنحبك”، وذلك بخلاف الأغاني الأخرى التي تغنت به وكان لها عناوين مختلفة.

عبدالحليم قدم عددًا كبيرًا من الأغنيات لعبدالناصر والثورة، ومن اجمل أغانيه التي حملت اسم الزعيم ، أغنية “ناصر يا حرية” والتي كتب كلماتها الشاعر صلاح جاهين ولحنها الموسيقار كمال الطويل:

كما غنى حليم من كلمات الشاعر إسماعيل الحبروك وألحان الموسيقار محمد عبدالوهاب “يا جمال يا حبيب الملايين”:

وغنى الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب لعبدالناصر، وكانت له أغنية في أولى أيام الثورة حملت عنوان “ناصر كلنا بنحبك” من ألحانه ومن كلمات الشاعر حسين السيد:

سيدة الغناء العربي أم كلثوم غنت لناصر أيضًا كثيرًا ومنها مرثيتها التي منعت إذاعتها بعد الانتهاء منها، وأغنية “يا جمال يا مثال الوطنية” غنتها بعد حادث المنشية في عام 54، وهي من كلمات الشاعر بيرم التونسي ومن ألحان الموسيقار رياض السنباطي:

أما الفنان فريد الأطرش والذي كان تربطه بعبدالناصر علاقة وثيقة، فلقد قدم عددًا كبيرًا من الأغنيات للثورة ولجمال، وتحديدا قدم أغنيتين حمل أحد مقاطعهما اسم الزعيم، الأولى “يا مرحبا بك يا جمال” والتي غناها في عيد الثورة سنة 1964 بمصاحبة فايدة كامل وسعاد محمد وفجر، وكان قد كتب كلماتها الشاعر أنور عبدالله، ولحنها فريد الأطرش:

والثانية كانت أغنية “حبيبنا يا ناصر” وهي أول مرثية في وفاة عبدالناصر، من كلمات الشاعر حسين السيد وألحان فريد الأطرش:

كما غنت الشحرورة صباح “أنا شفت جمال” من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي: