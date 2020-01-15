الدفاعات السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على مطار الـ تي فور وتسقط عدداً من الصواريخ

دمشق- سانا وسبوتنك

أعلن مصدر عسكري أن دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان جوي نفذته طائرات إسرائيلية على مطار الـ تي فور بريف حمص الشرقي من اتجاه منطقة التنف على الحدود السورية العراقية وأسقطت عدداً من الصواريخ.

وقال المصدر لـ سانا: حوالي الساعة العاشرة وعشر دقائق من مساء اليوم الثلاثاء الواقع في 14-1-2020 قام الطيران الإسرائيلي بعدوان جوي جديد على مطار الـ تي فور من اتجاه منطقة التنف.

وأضاف المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت على الفور للصواريخ المعادية وأسقطت عدداً منها في حين وصلت أربعة صواريخ إلى المنطقة المستهدفة واقتصرت الأضرار على الماديات.

ومن جانبه، أكد مصدر لـوكالة “سبوتنيك”، أن العدوان على قاعدة “التيفور” تم بصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من سماء منطقة (التنف)، التي تحتلها الولايات المتحدة قرب الحدود السورية العراقية الأردنية.

وأفاد مصدر أمني لـمراسل “سبوتنيك”، أن “الأضرار التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي على قاعدة “التيفور”، اقتصرت على تجهيزات ومعدات لوجستية”.

كما أكد مصدر أمني رفيع لـ “سبوتنيك” أن، “وحدات الدفاع الجوي المسؤولة عن حماية قاعدة التيفور الجوية بريف حمص الشرقي تصدت لعدد من الصواريخ المعادية التي حاولت استهداف المطار، مشيرا إلى أنه تم إسقاط معظم الصواريخ التي استهدفت القاعدة”.

كما أضاف المصدر، أن “العمل جار على تقييم الأضرار التي لحقت بالقاعدة الجوية بعد توقف موجة القصف”.

وأوضح المصدر أن “الدفاعات الجوية أسقطت 4 صواريخ من أصل 6 صواريخ حاولت استهداف قاعدة التيفور.