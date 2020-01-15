أعمال فنية تناولت شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

حلت اليوم ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر، حيث وُلد فى 15 يناير 1918، وكانت للزعيم العديد من الإنجازات والمشروعات القومية والمواقف التاريخية التى ما زالت ماثلة فى أذهان الملايين.

وبمناسبة هذه الذكرى العظيمة نورد اليوم ابرز ما قدمت السينما والدراما المصرية من الأعمال التى أظهرت جوانب كثيرة من شخصيته التى تميزت بالشجاعة والوطنية والروح القومية،.

فيلم “ناصر 56”

جسد الفنان الراحل أحمد زكى شخصية الرئيس المصرى جمال عبد الناصر، فى عمل سينمائى، فى واحدة من أبدع أدواره، تناول الفيلم فترة محددة فى حياته بدءًا من فترة تأميم قناة السويس وبناء السد العالى، مرورًا بتصديه للعدوان الثلاثى على مصر، وطرد البعثة الفرنسية البريطانية، وقد حقق الفيلم نجاحًا جماهيريًّا فى شباك التذاكر، كما حاز على إشادات النقاد.

هذا الفيلم بالتحديد يعتبر الأهم فيما قُدِّم عن جمال عبد الناصر؛ لأنه تطرق إلى لحظات فارقة ومهمة فى حياة الرئيس جمال عبد الناصر، وإنجازاته السياسية، كما تطرق إلى محاولة اغتياله الشهيرة على يد الجماعة الاخوانية المجرمة.

فيلم “جمال عبد الناصر”

استثمر المخرج أنور القوادرى، نجاح فيلم “ناصر 56″، وقدم شخصية الزعيم عبد الناصر فى السينما بفيلم “جمال عبد الناصر”، وقام بدور البطولة الفنان خالد الصاوى، حيث تناول مساحة أكبر من حياة الرئيس الراحل، بداية من التحاقه بالكلية الحربية، مرورًا بتنظيمه حركة الضباط الأحرار والقيام بثورة 52، ولم يحقق الفيلم النجاح المرجو منه حينها.

مسلسل “أم كلثوم”

ولم يقتصر الأمر على الأعمال السينمائية، فقد قدمت الدراما عددا من الأعمال التى تناولت شخصية الراحل جمال عبد الناصر، من ضمنها الشخصية التى جسدها الفنان رياض الخولى، فى مسلسل “أم كلثوم”، وتناولت الجانب الشخصي من حياة الزعيم القومى، ومواقفه الإنسانية التى جمعته بكوكب الشرق أم كلثوم.

مسلسل “ناصر”

كما أبدع الفنان مجدى كامل فى تجسيد هذه الشخصية فى مسلسل “ناصر” من تأليف يسرى الجندى.

مسلسل “صديق العمر”

وقدم الفنان السورى جمال سليمان شخصية عبد الناصر فى مسلسل “صديق العمر”، الذى واجه انتقادات كثيرة نظرا لنقص المعلومات وتناقض الوقائع التي تضمنها، وقد ركز العمل على العلاقة بين جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر، خلال الفترة من «1960 حتى 1967» خاصة ايام الوحدة بين مصر وسوريا مرورًا بالنكسة.

مسلسل “الجماعة 2”

وكان آخر من جسد شخصية الرئيس جمال عبد الناصر دراميا هو الممثل السورى الراحل ياسر المصرى، فى أحداث الجزء الثانى من مسلسل “الجماعة”، وعرض فى شهر رمضان 2017، ونال المصرى إشادات من الجماهير والنقاد، عن براعته فى تجسيد ناصر، سواء فى الملامح أو فى الحركات، أو فى نبرة الصوت.