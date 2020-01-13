ترامب يكرر اهاناته للسعودية ويعلن انها بلد غني جدا ودفعت مليار دولار مقابل تعزيز حمايتها بقوات امريكيةإضافية/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 09:44
في لقاء ثلاثي بموسكو.. سورية تطالب تركيا الالتزام بسيادتها والانسحاب الفوري من كل أراضيها

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني