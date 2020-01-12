هذه ابرز وقائع فيلم “صاحب المقام” للجميلة يسرا قبل عرضه قريبا

تنتطر النجمة المصرية الفاتنة يسرا عرض فيلمها الجديد “صاحب المقام”، فى جميع دور العرض السينمائية يوم 21 يناير الجارى، بعد الانتهاء من تصويره الذى استغرق أكثر من 7 أشهر، حيث احتفل أبطال الفيلم الشهر الماضى بتصوير آخر المشاهد.

وقبل عرض الفيلم فى السينما ننشر تفاصيل قصة العمل حيث تظهر يسرا طوال أحداث الفيلم للنجم اسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هئية روح وتطارده طوال الأحداث، خاصة وان جد اسر ياسين ولى من أولياء الله الصالحين وله ضريح تكشفه له يسرا حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم، حيث ان اسر ياسين متزوج من الفنانة امينة خليل التى تشاركهم فى بطولة العمل وتتعرض لحادث سير اليم فى الاحداث الاولى من الفيلم يؤدي لمرضها، وتقوم يسرا بتوجيه اسر ياسين وتدله على ضريح جده المهدوم وتحاول انقاذه من دخوله صفقات فاسدة حتى يعود لرشده مرة أخرى، كما تشفى زوجته وتستمر امينة خليل فى ادعاء المرض بعد ما اكتشفت ان زوجها حاله بقا الافضل بكثير ولديها ابن منه.

وتتوالى الاحداث بالعديد من المغامرات بين اسر ياسين ويسرا وامينة خليل حتى يدخل فى متاهات ضريح جده ويظهر له فجأة بعد خروجه من المقام، وفى نهاية الفيلم يكتشف “آسر” أن الروح التي تظهر له هي نفسها الممرضة التي تمرض زوجته.

فيلم “صاحب المقام” بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتعود يسرا بالفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم “جيم أوفر” بمشاركة مى عز الدين وتم عرضه عام 2012.

ويعد فيلم “صاحب المقام” بمثابة عودة يسرا للسيما بعد عرض فيلم “جيم أوفر” مع مى عز الدين الذى عرض منذ 7 سنوات فى السينمات، كما اعتذرت عن مشاركتها فى فيلم “أهل العيب” للمؤلف تامر حبيب والنجمة منة شلبى، وذلك بعد عدة تعديلات فى السيناريو، وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التى تعرض لها الفيلم.