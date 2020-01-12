الدفاع المدني يعلن عن 3 وفيات بانهيار جدار مدرسة في إربد

قال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني إياد العمرو، اليوم الاحد، أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب إربد تعاملت الأحد مع حادث انهيار جدار على 4 عمال من جنسية عربية أثناء قيامهم بأعمال الصيانة في مدرسة بمنطقة كفر راكب، مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة شخص بكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم.

وبين العمرو أن كوادر الإنقاذ عملت على تحرير الوفيات من تحت الأنقاض باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة.

كما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأميرة راية الحكومي ووصفت إحدى الإصابات بالمتوسطة وإصابتان بالبالغة.