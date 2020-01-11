روحاني اعتبرها مأساة كبيرة.. ايران تعتذر وتبدي أسفها لإسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن “أسفه الشديد” لتسبب بلاده في عملية إسقاط الطائرة الأوكرانية التي راح ضحيتها 176 شخصا.

وقال روحاني في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “خلص تحقيق للقوات المسلحة إلى أنه، لسوء الحظ، أدت الصواريخ التي أطلقت بسبب خطأ بشري إلى كارثة مروعة للطائرة الأوكرانية ومقتل 176 شخصا بريئا. وسيستمر التحقيق في أسباب هذه المأساة الكبيرة والخطأ الذي لا يغتفر”.

وأضاف: “إن جمهورية إيران الإسلامية تأسف بشدة لهذا الخطأ الكارثي”، مقدما تعازيه لعائلات الضحايا.

وأعلنت إيران اليوم السبت أن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران “عن غير قصد”، يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة “خطأ بشري”.

وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن بيان عسكري، إن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران بعد أن حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة.

وتحطمت الطائرة الأوكرانية من طراز “Boeing 737-800” فجر الأربعاء الماضي، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف، عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

وقد أعرب وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، عن أسفه واعتذاره عن إسقاط الطائرة الأوكرانية غير المتعمد، وأشار إلى أن “النزعة الأمريكية للمغامرة” كانت سبب الكارثة.

وقال ظريف في تغريدة على “تويتر”: “يوم حزين. النتائج المبدئية للتحقيق الداخلي الذي أجرته القوات المسلحة تشير إلى أن خطأ بشريا، أثناء أزمة نجمت عن نزعة الولايات المتحدة للمغامرة، أدى لهذه الكارثة”.