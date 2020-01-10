التحقيق باغتيال سليماني يشي بوجود عملاء حددوا للأميركان مواعيد اقلاع طائرته من دمشق وهبوطها في بغداد
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جرينتش+2 08:18
وقفات ومسيرات شعبية في عدة محافظات أردنية اليوم رفضا لاتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي

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