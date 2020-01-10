تحذير للمزارعين.. ارتفاع منسوب المياه في نهر الاردن بالاغوار الشمالية

قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الاردن، انه نتيجة غزارة الامطار وارتفاع منسوب المياه في نهر اليرموك اسفل سد الوحدة، فقد ارتفع منسوب المياه في نهر الاردن بشكل ملحوظ مما دفع بكميات من المياه للدخول على عدد من الوحدات الزراعية في الاغوار الشمالية والمشارع والمحاذية لمجرى النهر ضمن المنطقة الحدودية.

واعادت الوزارة / سلطة وادي الاردن في بيان، التأكيد على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعمل السواتر والمصدات حماية للوحدات المحاذية للنهر حتى البحر الميت.

وبينت ان لجنة من عدة جهات ستقوم بالوقوف على حجم وكميات المياه الداخلة لهذه الوحدات وتقييم الواقع .

واشارت الى ان الارتفاع المفاجىء لايستمر لفترة طويلة وسرعان ما ينحسر ويتلاشى.

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