التحقيق باغتيال سليماني يشي بوجود عملاء حددوا للأميركان مواعيد اقلاع طائرته من دمشق وهبوطها في بغداد
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جرينتش+2 02:57
التحقيق باغتيال سليماني يشي بوجود عملاء حددوا للأميركان مواعيد اقلاع طائرته من دمشق وهبوطها في بغداد

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