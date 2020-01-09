5 ملايين متر مكعب دخلت السدود الشمالية وفيضان سد وادي شعيب

قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان سدود المملكة استقبلت نحو خمسة ملايين متر مكعب من المياه، ليرتفع التخزين الكلي في السدود الى 111 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 33بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 336,4 مليون متر مكعب، خلال المنخفض الجوي الحالي.

واضاف في تصريحات صحفية اليوم الخميس ان سد وادي شعيب بدأ بالفيضان نتيجة امتلائه بكامل طاقته التخزينية وهي مليون وسبعمئة ألف متر مكعب، موضحا أن سد الملك طلال حظي بحصة الاسد من التخزين بطاقة نحو 2,5 مليون م3 من كميات المياه التي خزنتها السدود، فيما لم تتجاوز كمية المياه التي خزنها سد الوحدة 400 الف م3، وسد العرب 407 الاف م3، وسد كفرنجة 187 الف م3، وسد الكرامة 250 الف م3، وسد شعيب500 الف م3 الذي امتلأ بكامل طاقته التخزينية وهي 1,7 مليون م3 بنسبة مئة بالمئة والكفرين 630 الف م3 ، وسد زرقاء ماعين 33 الف م3. ولفت ايو السعود إلى أن سدود الموجب والوالة والتنور واللجون والكرك ورحمة لم تخزن اي كميات، مشيرا إلى ان معدل الهطول المطري التراكمي الساقط منذ بداية الموسم على جميع مناطق المملكة ارتفع الى ما نسبته 53 بالمئة من المعدل السنوي طويل الامد البالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب ما يشكل 44 بالمئة من الموسم المطري السابق.

واوضح ان الامطار الاخيرة تركزت على مناطق الوسط وبالاخص العاصمة عمان التي حظيت بنحو 320 مليون متر مكعب من كمية الهطول الساقط على جميع المناطق خلال المنخفض الاخير.

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