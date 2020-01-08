هيئة الطيران المدني تعلن ان حالة الملاحة الجوية لا تزال طبيعية

قال رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، إن “الهيئة تتابع بدقة الأوضاع الإقليمية، وتحللها أولا بأول، وبشكل مستمر”، موضحا أن “حالة الملاحة الجوية لا تزال طبيعية”.

وأضاف لـقناة “المملكة”، أن الهيئة مستمرة في مراقبة تطورات الأوضاع بعد التطورات العسكرية الأميركية الإيرانية في العراق، وإذا كان هناك حاجة لاتخاذ قرارات تخص الطيران المدني ستتخذ فورا، لافتا النظر إلى أن الهيئة “على تواصل مستمر مع هيئات الطيران المدني الدولي، وهيئات الطيران في دول مجاورة فيما يخص الأوضاع في المنطقة”.

وختم بالقول: “يهمنا سلامة الطيران المدني في أجواء الأردن، والطائرات المغادرة إلى دول الخليج والدول المجاورة في الوقت الحالي”.