بعد القدس والجولان.. السفير الامريكي فريدمان يعلن سعى ترامب للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
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جرينتش+2 08:17
زعيمة معارضة تركية لأردوغان: إن لم تتعقل بشأن الازمة السورية فسازور دمشق لحلها مع الاسد

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