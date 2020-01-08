تضارب الانباء حول اخلاءات عسكرية امريكية بالكويت وسوريا

نقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن وزير الدفاع الكويتي قوله، إنه تلقى خطابا رسميا من قائد معسكر عريفجان يعلن سحب كل القوات الأمريكية خلال 3 أيام.

وأضاف وزير الدفاع الكويتي، أن قرار الانسحاب كان مفاجئا، ونحن على تواصل مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وفيما بعد حذفت الوكالة التغريدة، متحدثة عن اختراق لحسابها.

ومن جانبه قال مراسل RT الروسية في دمشق، إن ثمة أنباء عن بدء القوات الأمريكية إخلاء حقل العمر النفطي، ومعمل كونيكو للغاز في ريف دير الزور.

وتفيد الأنباء، بأن هذه القوات ستتوجه إلى قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.