بعد القدس والجولان.. السفير الامريكي فريدمان يعلن سعى ترامب للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
أهم العناوين
جرينتش+2 08:17
تضارب الانباء حول اخلاءات عسكرية امريكية بالكويت وسوريا

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني