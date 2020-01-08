بعد القدس والجولان.. السفير الامريكي فريدمان يعلن سعى ترامب للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
أهم العناوين
جرينتش+2 08:16
القبض على سارقي قاصة في محطة وقود شرقي عمّان

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني