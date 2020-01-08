القبض على سارقي قاصة في محطة وقود شرقي عمّان

ألقى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على 4 أشخاص تورطوا بسرقة قاصة بداخلها مبالغ مالية من داخل إحدى محطات الوقود شرقي العاصمة، وبحوزتهم 14 ألف دينار من المبلغ المسروق.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم الأربعاء، إن بلاغا ورد قبل أيام لإدارة البحث الجنائي بقيام مجهولين بسرقة قاصة حديدية بداخلها 20 ألف دينار من إحدى محطات الوقود شرقي العاصمة، حيث تبين بعد مباشرة التحقيق والكشف على المكان قيام 4 أشخاص ملثمين وبحوزتهم سلاح ناري بخلع أحد أبواب المحطة، وسرقة قاصة حديدية من داخلها والفرار بواسطة مركبة بحوزتهم.

وأضاف أن فريقاً تحقيقياً خاصاً تولى متابعة التحقيق في القضية وتمكن من خلال جمع المعلومات من تحديد هوية 4 أشخاص مشتبه بهم بارتكاب تلك السرقة وجرت مداهمة أماكن تواجدهم وألقي القبض عليهم جميعا، فيما البحث جارٍ عن شخصين آخرين ثبت اشتراكهما في القضية.

وأشار إلى أنه وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بارتكاب السرقة بالاشتراك، كما اعترفوا بتخطيطهم لارتكاب عدد من السرقات المماثلة، وجرى ضبط 14 ألف دينار من المسروقات أخفيت في فناء منزل أحد الأشخاص المتورطين بعد مداهمته وتفتيشه، وما زالت التحقيقات جارية.