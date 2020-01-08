بعد القدس والجولان.. السفير الامريكي فريدمان يعلن سعى ترامب للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
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جرينتش+2 11:37
الامن يضبط 3 أشخاص قاموا بتصوير مقاطع خادشة للحياء العام

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