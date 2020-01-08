الامن يضبط 3 أشخاص قاموا بتصوير مقاطع خادشة للحياء العام

ألقى العاملون في الأمن الوقائي، القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بتصوير مقاطع خادشة للحياء العام ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، إنه استكمالاً للتحقيقات التي أجريت في مقاطع الفيديو الخادشة للحياء العام والتي جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي في الأونة الأخيرة، فقد تمكن العاملون في الأمن الوقائي من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بتصويريها ونشرها.

وأضاف في بيان، أنه جرى توديع الأشخاص الثلاثة للمدعي العام والذي قرر توقيفهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل مدة أسبوع عن تهمة خرق خصوصية الآخرين واستراق السمع أو البصر أو التصوير باستخدام المنظار.

ودعا الناطق الإعلامي المواطنين إلى تجنب نشر أو تداول مثل تلك المواد التي يعاقب عليها القانون وتهدد السلم والأمن المجتمعي، وقد تهدد حياة الآخرين، مبيناً أن من يقوم بمشاهدة أو تصوير أية مخالفة قانونية، عليه اللجوء على الفور إلى أقرب مركز أمني والإبلاغ عنها، وتسليمهم كل ما لديه حولها وعدم نشرها وتداولها تحت أي ظرف وترك التحقيق فيه للجهات المعنية لما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية توجب الملاحقة والمساءلة القانونية.

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