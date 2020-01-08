أجواء شديدة البرودة وزخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية العالية اليوم الاربعاء وغدا وبعد الغد

تتأثر المملكة اليوم الأربعاء بمنخفض جوي يتمركز جنوب جزيرة قبرص، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء شديدة البرودة، وغائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى غائمة، وتهطل الأمطار في شمال المملكة تمتد تدريجيا إلى المناطق الوسطى.

ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تتعمق الكتلة الهوائية الباردة مع ساعات الليل، لتشمل هطولات الأمطار أغلب مناطق المملكة، وتكون غزيرة أحيانا، يصحبها الرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية مع ساعات الليل، فيما تكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تتجاوز سرعتها 70 كم/ساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء الهطولات، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض وتشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، كما حذرت من شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وتبقى الأجواء يوم غد الخميس، باردة جدا وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات؛ يصحبها الرعد وتساقط البرد أحيانا، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وهناك احتمالية لهطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية، فيما تكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ويستمر تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الباردة يوم الجمعة، وتبقى الأجواء باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط الأمطار بين الحين والآخر في اغلب المناطق قد تكون غزيرة أحيانا في ساعات النهار، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم من 7 إلى 4 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 8 الى 3، وفي المناطق الجنوبية من 11 إلى صفر، ففي خليج العقبة تبلغ العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة