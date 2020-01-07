في مؤشر على الارتباك الامريكي.. تضارب مواقف واقوال قادة البنتاغون حول الانسحاب او البقاء العسكري في العراق
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جرينتش+2 03:48
كتلة هوائية باردة جدا تعبر المملكة مساء اليوم الثلاثاء ومنخفض جوي ممطر ومثلج غدا

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