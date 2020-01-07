هنية أمام الملايين في طهران : سليماني هو شهيد القدس وله الفضل لما وصلت اليه المقاومة في فلسطين/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:21
قوات حفتر تعلن السيطرة على مدينة سرت شرق العاصمة الليبية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني