اهل القتيل يذكرون رواية اخرى لحادثة التسلل لمنزل نانسي عجرم

خرجت أسرة القتيل المتهم بسرقة منزل نانسي عجرم في لبنان برواية جديدة تكشف نقيض التفاصيل التي جاءت على لسان زوج المطربة.

وكان القضاء اللبناني قد أصدر، امس الاول الأحد، قرارا بتوقيف زوج نانسي، فادي الهاشم، لقيامه بإطلاق النار، وقتل سارق، تسلل إلى منزله في قضاء كسروان.

غير ان معلومات صحفية اكدت أن “النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قررت الإفراج عن الدكتور فادي الهاشم بعد إطلاعها على كل الملف وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة، وبعد تأكدها بأن ما قام به كان دفاعاً مشروعاً عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان”.

ودخل شخص ملثم إلى فيلا النجمة اللبنانية في “نيو سهيلة كسروان”، بهدف السرقة، مدججا بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل، قبل أن يتدخل فادي ويطلق النار عليه، مما أرداه قتيلا على الفور.

وقالت أسرة القتيل، ممثلة في شخص خاله، إن ابنها كان يعمل لدى زوج المطربة، مشيرة إلى أنه ذهب إلى الفيلا ومعه “مسدس لعبة” للمطالبة “بمستحقاته المتأخرة”.

وأضاف، في تصريحه لقناة لبنانية، أن زوج نانسي “نشر فيديو الواقعة بعد تعديله (مونتاج) وحذف بعض المشاهد التي تدينه”، على حد قوله.

وتابع أن ابن شقيقته يعمل في لبنان منذ 10 سنوات، ولا توجد له أية سوابق جنائية.

فيما قالت والدة القتيل إن زوجته أخبرتها أن ابنها ذهب لبيروت “ليحصل على مستحقات له عند أحد الأشخاص”.

وقال عدد كبير من أهل منطقة القتيل السوري الجنسية، أنه ذو سمعة طيبة وأنه كان يعمل في حديقة الفنانة نانسي عجرم وأن له مستحقات مالية لم يحصل عليها

وطالب أهالي قريته بفتح تحقيق في هذا الأمر، مشيرين إلى أنه إنتظر مقابلة مع زوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم في حديقة المنزل أكثر من 5 ساعات.

وأضاف الأهالي عن الشخص القتيل في منزل نانسي عجرم، أنه اتضح في الفيديو عدم خوفه من الحرس عندما جاءوا، وأنه على معرفة جيدة بزوج الفنانة نانسي عجرم.

في المقابل، ذكر محامي زوج نانسي أن القتيل “لم يكن يعمل لدى الأسرة، ولم تكن هناك أي معرفة سابقة به”.