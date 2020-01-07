هنية أمام الملايين في طهران : سليماني هو شهيد القدس وله الفضل لما وصلت اليه المقاومة في فلسطين/ فيديو
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جرينتش+2 12:21
انتصار جديد لسليماني في قبره.. الجيش الأميركي يبلغ العراق باتخاذه إجراءات لـ”الخروج” من البلاد

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