المهندسون يعتصمون للمطالبة برفع العلاوة الفنية ونقابة الأطباء تدعو الحكومة لصرف العلاوات المتفق عليها

اعتصم مئات المهندسين العاملين في القطاعين العام والخاص واعضاء مجلس النقابة ورؤساء مجالس فروع النقابة في المحافظات اليوم الثلاثاء، أمام وزارة الأشغال العامة والاسكان في منطقة الدوار الثامن بعمان، للمطالبة برفع العلاوة الفنية من 145بالمئة إلى 180 بالمئة.

وقال نقيب المهندسين أحمد الزعبي: إن الاعتصام جاء تأكيدا لموقف مجلس النقابة الداعم لمطالب مهندسي القطاع العام كما ورد في الكتاب الذي توجهت به النقابة للحكومة متضمنا مطالب المهندسين المتمثلة بزيادة علاوتهم إلى 180 بالمئة، والمسارات المهنية المرتبطة بها، إضافة إلى تسكين المسار المهني على الدرجات القائمة. ودعا “مؤسسات المجتمع المدني والفاعليات الشعبية والنقابية للوقوف خلف مطالب المهندسين المشروعة”.

وطالب اعضاء مجلس النقابة المهندسين العاملين في القطاع العام إلى “عدم الالتفات لأي أخبار أو شائعات مضللة”، مبينين أن الموقع الرسمي للنقابة وصفحة النقابة الرسمية هي المسؤولة عن أي أخبار أو بيانات أو إعلانات حول مطالب المهندسين في القطاع العام.

ولفتوا إلى أنه سيتم اختيار ضباط ارتباط ممثلين عن المهندسين من كافة الوزارات، لموافاتهم بجميع التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات والاجتماعات المتعلقة بالعلاوة. وأكد أعضاء مجلس النقابة التفافهم حول نقابتهم ودعمهم لكل ما يتم من تفاهمات من شأنها تحقيق مصالح المهندسين في القطاع العام.

ومن جانبه، أعلن مجلس نقابة الأطباء رفضه نسب العلاوات الفنية التي أقرها مجلس الوزراء أمس، معتبرا هذه النسب مخالفة للاتفاقات الموقعة مع مجلس النقابة في وقت سابق.

وقالت النقابة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن قرارات الحكومة الاخيرة حول الزيادات الخاصة بالعلاوات الفنية لموظفي القطاع العام، جاءت مخالفة للتفاهمات السابقة للنقابة مع الحكومة بشأن علاوة أطباء الاختصاص، وصرف علاوة المسار المهني للأطباء بداية العام الحالي وتصحيح التشوه لعلاوات الطب العام.

وطالبت النقابة الحكومة بصرف علاوة المسار المهني للاطباء اعتبارا من الشهر المقبل واعتماد نسب العلاوات الفنية، وفق ما تم الاتفاق عليه.