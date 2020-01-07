الأسد وبوتين يبحثان في دمشق التطورات الأخيرة بالمنطقة واستكمال الجهود المشتركة لسحق الإرهاب في إدلب/ فيديو
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جرينتش+2 11:35
الأسد وبوتين يبحثان في دمشق التطورات الأخيرة بالمنطقة واستكمال الجهود المشتركة لسحق الإرهاب في إدلب/ فيديو

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