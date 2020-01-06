هنية أمام الملايين في طهران : سليماني هو شهيد القدس وله الفضل لما وصلت اليه المقاومة في فلسطين/ فيديو

طهران/ وكالات

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، خلال تشييع الشهيد قاسم سليماني في طهران امس: “أتينا من فلسطين لنقدم التعازي الى سماحة القائد السيد علي خامنئي والجمهورية الإسلامية بشهادة الفريق سليماني”.

ولفت هنية إلى أن الشهيد سليماني قدم لفلسطين والمقاومة ما وصلت إليه من قوة واقتدار، مضيفاً أن “روح الاجرام الأميركية هي التي أعطت الغطاء للجرائم الاسرائيلية في فلسطين وخارجها”.

كما أشار إلى أن “مشروع المقاومة على أرض فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني لن ينكسر ولن يضعف وسيستمر حتى دحر المحتلين”، مشدداً على أن مشروع المقاومة في المنطقة لن يضعف ولن يتراجع والاغتيالات تزيدنا اصراراً على تحرير فلسطين والقدس.

وأوضح هنية أن “المقاومة التي انتصرت في غزة ولبنان ستنتصر في مواجهة المشروع الصهيوني”.

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائلاً إن “الشهيد القائد سليماني الذي ضحى من أجل فلسطين وشعبها هو شهيد القدس”، منوها الى أن “الشهيد القائد سليماني أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها “.

وكان هنية قد وصل في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية إلى طهران على رأس وفد رفيع من حركة حماس لتقديم التعازي في استشهاد سليماني والمشاركة في تشييعه.

وذكر مصدر مطلع في حركة حماس لـ “قدس برس”، أن الوفد الذي وصل إلى طهران برفقة هنية والعاروري يضم كلًا من؛ موسى أبو مرزوق، حسام بدران، زاهر جبارين، وأسامة حمدان وقيادات أخرى.