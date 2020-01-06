تشكيلات إدارية بين كبار المدراء في وزارة التربية والتعليم

قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إجراء عدد من التشكيلات الإدارية في الوزارة اعتبارا من اليوم الاثنين استنادا على أحكام المادة 91/ج/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 السنة 2013 وتعديلاته.

وشملت التشكيلات نقل الدكتورة نبيلة الحناقطة مديرا لمديرية الإرشاد والتوجيه في إدارة التعليم بمركز الوزارة، وجمعة السعود مديرا لمديرية الإشراف والإسناد التربوي في إدارة إلاشراف والتدريب التربوي، ومحمد العلوان مديرا لمديرية العطاءات في إدارة اللوازم والتزويد.

كما شملت التشكيلات تكليف بالوكالة كل من الدكتورة فاتنة قنيبي مديرا لمديرية مراجعة الأداء في إدارة الموارد البشرية، وصلاح العمري مديرا لمديرية الموظفين في ادارة الموارد البشرية، ومحمد قطيشات مديرا لمديرية اللوازم والنقليات والمستودعات في إدارة اللوازم والتزويد.

وشملت التشكيلات كذلك تكليف كل من الدكتورة بلسم المعايطه مديرة لمديرية صندوق الضمان لاجتماعي في إدارة الشؤون المالية، وعطالله الحمران مديرا لمديرية الحسابات في إدارة الشؤون المالية، وعبدالله الزبون مديرا لمديرية الإعلام في إدارة العلاقات الثقافية والعامة والإعلام التربوي، والدكتور محمد الشرع مديرا لمديرية البعثات في إدارة العلاقات الثقافية والعامة والإعلام التربوي، وأرب الحناقطة مديرا لمديرية العلاقات الثقافية في ادارة العلاقات الثقافية والعامة والإعلام التربوي، والدكتور احمد المساعفة مديرا لمديرية التعليم العام في إدارة التعليم، والدكتور محمد الشعار مديرا لمديرية الخدمات المهنية في إدارة التعليم المهني والإنتاج، والدكتور زايد عكور مديرا لمديرية الكتب المدرسية في إدارة لمناهج والكتب المدرسية.

كما شملت تكليف مروان الطرمان مديرا لمديرية تكنولوجيا التعليم في إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، وشاكر الجبارات مديرا لمديرية تكنولوجيا المعلومات في إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله التكنولوجيا التعليم والمعلومات، وعصام الكساسبة مديرا لمديرية التأسيس والترخيص في إدارة التعليم الخاص، وعلي القرارعة مديرا لمديرية الرياضة المدرسية في إدارة النشاطات التربوية.

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