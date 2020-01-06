استعداد.. الاردن على موعد مع منخفض جديد من الاربعاء الى الأحد

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهار اليوم الاثنين لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، في وقت حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الانجماد والصقيع فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية في ساعات الليل المتأخرة اليوم، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

ووفقا لدائرة الأرصاد، تبقى الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية شرقية تنشط أحياناً، وتكون ليلا باردة جداَ في اغلب مناطق المملكة وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية، وفي خليج العقبة، تكون الأجواء لطيفة نهاراً وباردة نسبياً ليلاً، والرياح جنوبية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات ما بعد الظهر تتكاثر الغيوم تدريجياً على ارتفاعات مختلفة لتصبح الاجواء غائمة جزئياً.

وأشارت دائرة الأرصاد إلى وجود فرصة خلال ساعات الليل لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، محذرة من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في عمان بين 13 – 4 درجات مئوية، المناطق الشمالية 13 – 3، المناطق الجنوبية 10 – 3، وفي خليج العقبة من 22 الى 11 درجة مئوية.

الى ذلك، قال مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس حسين المومني اليوم الاثنين إن التحليلات للنماذج العددية في مديرية التنبؤات الجوية التابعة لدائرة الأرصاد الجوية الأردنية تشير إلى أن المملكة على موعد جديد بمنخفض جوي.

وأضاف المومني، إن المملكة ستتأثر بعد غد الاربعاء بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز جنوب جزيرة قبرص، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتسود أجواء باردة جداً في اغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في شمال المملكة.

ومع ساعات ليل الأربعاء تتعمق الكتلة الهوائية الباردة، وتهطل الامطار في شمال ووسط المملكة وتمتد تدريجياً الى أغلب مناطق المملكة، حيث تكون الهطولات غزيرة أحياناً، ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وقد يصحبها الرعد وتساقط البرد أحيانأً، مع وجود فرصة لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

ولفت المومني إلى أن تأثير الكتلة الهوائية الباردة جداً والرطبة سيستمر حتى يوم الخميس المقبل، لذا تبقى الأجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة على فترات؛ ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وقد يصحبها الرعد وتساقط البرد أحيانأً، مع وجود فرصة لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وقال المومني إن تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المملكة يستمر حتى صباح يوم الاحد المقبل، ويتوقع بمشيئة الله تسجيل كميات امطار جيدة في جميع مناطق المملكة خلال فترة تأثير المنخفض الجوي .

ودعا المومني المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة واماكن تشكل السيول واماكن تجمع المياه، ومتابعة التحديثات عن الحالة الجوية على موقع دائرة الأرصاد الجوية على شبكة الانترنت www.jmd.gov.jo أو الاتصال بمديرية التنبؤات الجوية على رقم 4916190 وأيضا على رقم 4916191 أو على موقع التواصل الاجتماعي FACEBOOK ، او عبر تطبيق الهواتف الذكية JMDWEATHER.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية طيلة تأثير الحالة الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر، وخطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة واماكن تجمع المياه، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية الجنوبية والشرقية، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، وخطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.

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