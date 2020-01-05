زوج نانسي عجرم يقتل لصا تسلل ليلا الى منزل الاسرة/ فيديو

كشفت صحف لبنانية، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة، بشأن واقعة محاولة سرقة منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم.

وأفادت مصادر قريبة من التحقيق، أن السارق تمكن من التسلل ليلا إلى داخل المنزل مسلحا بمسدس، تمكن بواسطته من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه، رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة، بحسب صحيفة “النهار” اللبنانية.

وتابع السارق طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات نانسي عجرم، مهددا بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يمينا ويسارا، وعندما أصر على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدت إلى مقتله.

واعتبرت مصادر التحقيق أن زوج عجرم الذي هو قيد التحقيق كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أن السارق اقتحم منزله وهاجم أفراد أسرته مسلحا بمسدس، ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس خلبي.

وذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن شابا من التابعية السورية (مواليد العام 1989)، دخل فجر اليوم ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.

هذا وقد كشفت تقارير أن نانسي عجرم، ستعتزل إحياء الحفلات الغنائية لمدة شهر واحد فقط، هو يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقررت عجرم اعتزال الحفلات لكي تتفرغ لأسرتها، وتقضي إجازة معهم خلال الشهر الجاري، وذلك بعد إحيائها حفل رأس السنة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب فضائية “إل بي سي” اللبنانية.

ومن المتوقع أن تستأنف نانسي عجرم نشاطها الفني في شهر فبراير/ شباط المقبل، بإحيائها حفلا في المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن نانسي عجرم شاركت، أمس السبت، في الموسم الثالث والجديد من برنامج المسابقات الغنائية للأطفال “ذا فويس كيدز”، الذي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، ويشاركها في لجنة التحكيم كلا من المطرب المصري، محمد حماقي، والمطرب اللبناني، عاصي الحلاني.

واختتمت نانسي عجرم حفل رأس السنة بمسرح جزيرة المارية بأبوظبي، ضمن احتفالات رأس السنة، بأغنية “بدنا نولع الجو” التى أعادتها للمرة الثانية، وسط أجواء احتفالية من الجمهور، الذى حضر مبكرا لحضور الحفل، الذي قدمت فيه نانسي أغانيها الشهيرة، منها “أطبطب وأدلع”، “ماشي حدي”، “معقولة الغرام”، “مشتاقة ليك”، “ما فيي عيش إلا معك”، “أخاصمك آه”، “بتفكر في إيه”، “الدنيا حلوة”، “واثق بحاله”.