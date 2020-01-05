راقصة من الزمن الجميل.. سهير زكي تحيي حفلات زفاف ابناء عبد الناصر/ فيديو

احتفلت بعيد ميلادها، امس السبت، الراقصة المصرية سهير زكى، التى تعد واحدة من أنجح فنانات عصرها لما تمتلكه من أداء مبهر فى تقديم الاستعراضات، خاصة وأنها أول راقصة تختار نغمات كوكب الشرق لترقص عليها،

في البداية غضبت أم كلثوم عندما علمت بأنها ترقص على ألحان أغنياتها، واشتكت لـ”بليغ حمدى” الذى ذهب لتحذير الراقصة وعندما شاهدها ذهب على الفور لـ”كوكب الشرق” وأقنعها بأن تذهب لرؤيتها وهى ترقص وعندما ذهبت انبهرت بأداء سهير زكى، وصافحتها ووجهت لها كلمة “كنت ناويالك على نية مش كويسة، لكن بمجرد ما شفت أدائك المختلف اكتشفت إنك إضافة”.

قالت الراقصة سهير زكى خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية، ان بعد أن لمع نجمها فى الوسط الفنى وأصبحت معروفة، وأعجبت بها الفنانتان سامية جمال وتحية كاريوكا، وقدمتا لها بعض النصائح مثل، الحفاظ على رشاقتها، أن تخلد للنوم باكرا، أن تبتعد عن تدخين السجائر، وأهم نصيحة كانت من سامية جمال عندما قالت لها: “حاولى تجيبى بيبى ولا تجعلى الفن يأخذك حتى لا تغلطى فى نفس غلطتى أنا وتحية كاريوكا، وجلست بالفعل ساعتين تحاول اقناعى حتى جاء بالفعل اليوم الذى رزقت بإبنى محمد”.

أشتهرت الراقصة سهير زكى بسبب املاتكها موهبة فىى أداء الحركات الاستعراضية بشكل مختلف تميزت به منذ انطلاقها حتى وقتنا الحالى رغم اعتزالها، ولذلك رقصت أمام الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون والرئيس المصرى محمد أنور السادات والرئيس التونسى الحبيب بورقيبة، إضافة إلى رقصتها فى حضور شاه إيران السابق، كما رقصت فى حفلات زفاف جميع أبناء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان يشاركها فى احياء الحفل كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ، كما زارت موسكو بدعوة من الجنرال جريتشكو وزير الدفاع السوفيتى إبان حكم الرئيس بريجينيف.