حذّرت من العواقب.. بيلوسي تقود حملة رفض وادانة شعبية امريكية واسعة لمغامرة ترامب الحمقاء باغتيال سليماني
أهم العناوين
جرينتش+2 04:27
جراء احتجاج كتلة الاصلاح.. جلسة لمجلس النواب لمناقشة اتفاقية الغاز مع اسرائيل يوم 19 الحالي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني