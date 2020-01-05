تواضع الشهداء العظماء.. إيران تنشر وصية قاسم سليماني لزوجته

نشرت وسائل إعلام إيرانية، ورقة قالت إنها وصية تركها قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني لزوجته، قبل اغتياله.

وجاء في نص وصية سليماني: “زوجتي لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء في كرمان… محمود (نجل سليماني) يعرف ذلك، فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء، وليكتب عليه الجندي قاسم سليماني وليس أي كليشيهات أخرى”.

​وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن “العمليات العسكرية السرية” في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ “داعم للإرهاب”.