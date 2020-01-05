بعدما عمّ الخير..استمرار تاثير المنخفض اليوم وارتفاع الحرارة غدا

تبقى المملكة اليوم تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً وماطرة على فترات في شمال ووسط المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ومثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويضعف تدريجياً خلال ساعات المساء هطول المطر وتتناقص الغيوم وتسود أجواء باردة جداً في أغلب المناطق، ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية ترتفع غدا درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتنخفض درجات الحرارة قليلاً يوم الثلاثاء، وتبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم المختلفة، وهناك فرصة في ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 8 الى 3 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 12 الى 5، وفي المناطق الجنوبية من 8 الى صفر، وفي خليج العقبة من 19 الى 11 درجة مئوية.

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