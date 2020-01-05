اول الخسائر الامريكية.. البرلمان العراقي يفوض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد

بغداد : RT

فوض البرلمان العراقي الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد ومنع استخدام أراضيها وأجوائها منصة لاستهداف أي دولة أخرى.

وقال مراسل RT في بغداد، إن البرلمان العراقي صوت اليوم الأحد على 5 فقرات منها إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة “داعش”.

وأضاف أن النواب صوتوا على قرار نيابي يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب كان بالإضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة.

كما صوت مجلس النواب على إلزام الحكومة بتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد الولايات المتحدة عبر وزارة الخارجية.

وعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.