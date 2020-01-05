حسن نصر الله: عندما تبدأ نعوش العسكريين الأميركان بالعودة إلى بلادهم سيدرك ترامب أنه خسر كل المنطقة/ فيديو
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جرينتش+2 07:32
اول الخسائر الامريكية.. البرلمان العراقي يفوض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد

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