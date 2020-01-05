حذّرت من العواقب.. بيلوسي تقود حملة رفض وادانة شعبية امريكية واسعة لمغامرة ترامب الحمقاء باغتيال سليماني
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جرينتش+2 04:26
الإدارات الامريكية وخلق الازمات في الشرق الاوسط

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